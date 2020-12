Aunque los CDC recomiendan que la forma más segura de celebrar las fiestas es quedarse en casa y celebrar solo con las personas con las que vive, si planea organizar un evento familiar de Navidad con invitados con los que no vive, aquí hay algunos consejos del NCDHHS sobre cómo organizar su evento de forma segura.

Cómo organizar de forma segura un evento familiar navideño durante la pandemia

Debería considerar pedirles a todos los invitados que eviten estrictamente el contacto con personas fuera de sus hogares durante 14 días antes de la reunión.

Recuerde a los invitados que se queden en casa si han estado expuestos al COVID-19 en los últimos 14 días o si muestran síntomas de COVID-19.

Asegúrese de limpiar y desinfectar las superficies que se tocan comúnmente antes de que vengan los invitados y entre usos. Algunas de estas superficies pueden incluir manijas de puertas, manijas de fregaderos, superficies de baños y más.

Los invitados de alto riesgo deben considerar la posibilidad de asistir a eventos virtualmente, para que puedan permanecer seguros en casa. Si las personas de mayor riesgo asisten a las reuniones en persona, limite el número de otros invitados que asistan tanto como sea posible.

El día antes del evento, todos los invitados deben evaluar los síntomas y quedarse en casa si no se sienten bien.

Recuérdales a sus invitados que se requiere usar mascarilla en el interior cuando se encuentran con personas con las que no viven. Las mascarillas también deben usarse al aire libre si no puede mantener consistentemente 6 pies de distancia de las personas que no pertenecen a su hogar.

