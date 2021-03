Las palabras y pensamientos tienen poder, pero no basta con decir y pedirle al Universo lo que buscas si no se hace de forma correcta.

Las personas estamos en constante búsqueda de propósitos y en ocasiones nos apoyamos en la espiritualidad para conseguirlo. Es cuando ocurre esa conversación con Dios y también con lo que llamamos Universo, ese intangible que creemos confabula en favor de nuestras peticiones.

LEE TAMBIÉN: Las palabras tienen poder en nuestra vida

Muchas veces nos cansamos de pedir porque sentimos que esos sueños no se cumplen. Si te ocurre, es tiempo de pensar cómo te estás comunicando con el Universo.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

5 reglas para pedirle al Universo y obtener lo que anhelas

1. Pide en grande.

Creer y soñar en grande es el primer ingrediente para obtener. Mientras más pidas más te acercarás a la meta; pero si eres mezquino y te quedas corto en lo que reclamas entonces recibirás mucho menos de lo que anhelas. Por eso, no veas límites en tus propósitos cuando de pedir se trata.

2. Habla en positivo.

El Universo no entiende las palabras y frases en negativo, por ello siempre hay que apuntar en positivo y como si ya lo que anhelas es un hecho. Hay una gran diferencia entre “No quiero ser pobre” a “Quiero tener un millón de dólares”, pues cuando enuncias en positivo la energía se activa y fluye; mientras que los pensamientos en negativo bloquean.

3. Sintonízate con lo que el Universo puede dar.

El Universo es energía, pero para que esa energía vaya en favor con lo que pides debe haber una sintonía entre lo que buscas y lo que el Universo realmente puede dar. ¿Esto qué significa? Pues que si buscas un propósito que trae beneficios es más factible que ocurra con la ayuda del Universo, frente a otro que atente contra el orden correcto y ciclo de la vida. Por eso, no esperes su apoyo para convertirte en alguien capaz de dañar, herir o maltratar.

4. Sé específico en lo que quieres.

No le pidas al Universo “Felicidad”, describe en lugar un hecho que te haga ser feliz realmente. Las metas mientras más específicas son se convierten en un plan. De la misma forma, debes cuantificar lo que demandas. Así en lugar de decir “Quiero ser millonario”, expresa “Quiero tener en mi cuenta un millón de dólares”.

Sin embargo, es importante saber que lo más valioso que puedes pedir no es resolver un problema momentáneo, sino desarrollar habilidades para enfrentar esa misma situación a futuro y el resto de tu vida.

Recuerda: No basta solo pedir y esperar a que las cosas ocurran como por arte de magia. También tienes que trabajar por tus sueños, pues el Universo conspira en favor de tus ideales en la misma medida en que tú vas por ellos.

5. Agradece al Universo.

Agradecer lo que obtienes es una parte de reconocer que no lo hiciste todo solo y que sabes que sin esa fuerza mágica no habría sido posible. Dar las gracias es energizante, saludable y también te hace feliz. Pero no tienes que esperar para agradecer, siempre que hables con el Universo dile “Gracias de antemano” por lo que te ayudará a obtener.