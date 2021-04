¿Cómo prevenir el asalto sexual? ¿A dónde acudir?

La agresión sexual o asalto sexual (sexual assault, en inglés) incluye distintos delitos relacionados con el contacto sexual no consentido, ¿cómo prevenir ser una víctima?

¿Qué es asalto sexual?

Una investigación realizada por miembros de la Oficina de Estadísticas de Justicia define qué es un asalto sexual.

Estos delitos incluyen ataques o intentos de ataque en general que implique contacto sexual no deseado entre una víctima y un delincuente. La agresión sexual puede involucrar o no la fuerza e incluye agarrar o acariciar, detallan las doctoras Jennifer Truman y Lyyn Langton, autoras del estudio.

¿Cómo prevenir el asalto sexual?

Estas son algunas estrategias compartidas por la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus iniciales en inglés) para prevenir el asalto sexual:

Confía en tu instinto

No sientas obligación por hacer algo que no quieres, sin importar tus razones. Si no estás interesado, eso basta. Haz aquello que te haga sentir cómodo y que consideres correcto.

Ten una palabra clave

Comparte con tus amigos y familiares una palabra clave que signifique “Siento incomodidad” o “Necesito ayuda” para comunicarla en caso de alertas. Pueden ser números o frases que pueden decirse incluso en voz alta para obtener ayuda si alguien le presiona.

No sienta culpa

Evite sentir o pensar que lo que ocurre es su culpa. Primero ocúpese de actuar para salir de la agresión. No se enjuicie porque eso puede frenar su capacidad de liberarse del agresor.

Memorice lugares seguros

Memorice cómo llegar a casa de familiares o refugios locales para violencia doméstica o asalto sexual.

Está bien mentir

Si le preocupa enojar al agresor, mienta o invente excusas para retirarse de su presencia. Algunos ejemplos son:

Debo cuidar a un familiar.

No me siento bien.

Tengo que acudir a otro lugar a una hora específica.

También puede excusarse para ir al baño con el fin de huir o pedir ayuda de alguien más.

Es más importante dejar de sentirse incómodo, asustado o amenazado que decir la verdad.

Planifique una ruta de escape

Revise lugares por donde sea posible escapar como puertas o ventas. También observe si hay personas alrededor para buscar ayuda. Piense en cómo llamar su atención o adonde puede ir si debe huir.

¿Dónde pedir ayuda?

Recuerde que existe la Línea de Ayuda Nacional de Asalto Sexual. Esta línea ofrece apoyo las 24 horas del día durante los 7 días de la semana en idioma español sin requerir su estatus migratorio. El teléfono es +1-800-6564673.

También visite el sitio web rainn.org/es para charlar con un especialista.

Mes de concientización

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, proclamó el mes de abril de 2021 como un periodo de concientización sobre el asalto sexual.

En Carolina del Norte, diferentes organizaciones prestan servicios a personas que buscan apoyo, información, asesoramiento y defensa por agresión sexual.

