Cómo reconocer los aumentos de precios ilegales

La ley de los aumentos de precios de Carolina del Norte está en vigor luego del cierre temporal del oleoducto colonial.

El gobernador Roy Cooper declaró un estado de emergencia en todo el estado el 10 de mayo en respuesta al ciberataque de ransomware en el oleoducto colonial que suministra alrededor del 45% del gas de la costa este.

“No acumule gasolina si no necesita gasolina en este momento. No vaya a buscarlo, porque puede crear una escasez que de otro modo no existiría,” dijo el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Qué es la ley de aumento de precios?

La ley de aumento de precios solo puede entrar en vigencia después de que un gobernador haya declarado el estado de emergencia. Las empresas tienen prohibido aumentar los precios o cobrar demasiado en tiempos de crisis.

Según la ley, las empresas no pueden aumentar de forma irrazonable el precio de los bienes o servicios para beneficiarse de un estado de emergencia. Sin embargo, las empresas e industrias fuertemente afectadas por el incidente que causó el estado de emergencia y que tengan una necesidad razonable de aumentar los precios para reabastecerse deben divulgar los aumentos para permitir que las personas tomen decisiones informadas, según el estado.

Sin embargo, las complicaciones vienen con el término “aumentar de forma irrazonable” que puede ser difícil de definir.

Se consideran varios factores, incluidos los precios de la gasolina durante los 60 días anteriores y cualquier costo adicional pagado para llevar la gasolina a las bombas.

“Tal vez les cueste un poco más reabastecerse de lo que quisiéramos que hicieran. Deberíamos estar preparados para pagar un poco más por ello,” dijo Stein.

Stein dice que cualquiera que intente sacar provecho de la desesperación de la gente está aumentando los precios y está infringiendo la ley.

Cómo informar sobre el aumento de precios

“La ley de aumento de precios de Carolina del Norte está en vigencia. Por favor, avísele a mi oficina si las empresas o las personas podrían estar tratando de sacar provecho de esta situación para que podamos responsabilizarlos,” dijo Stein.



Puede informar los altos precios de la gasolina o los precios excesivos llamando al 1-877-5-NO-SCAM o presentando una queja aquí. Luego, la oficina revisará las quejas de cerca y posiblemente tomará medidas contra una empresa.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.