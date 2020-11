¿Cómo saber si eres una persona resiliente?

Ser resiliente es una fortaleza que nos ayuda a sobreponernos a los obstáculos, a retomar el rumbo y a crecer ante las adversidades. Esta tiene mucho que ver con la carga genética, las condiciones y el ambiente en el que crecemos y somos educados.

“Las personas resilientes son individuos con una extraordinaria capacidad para sobrevivir las crisis y las dificultades extremas”, según la psicoterapeuta Rosa Argentina Rivas Lacayo, autora de Saber Crecer.

“Son personas que logran un equilibrio emocional y no sólo se recuperan, sino que también crecer espiritualmente al adquirir fortaleza a través del reto. Hacen que la adversidad se convierta en oportunidad y la experiencia en aprendizaje, logrando un mayor nivel de madurez y sabiduría”, concluye.

Las personas que son resilientes:

Tienen una mejor imagen de sí mismas

Se critican menos

Son más optimistas

Afrontan los retos en lugar de compadecerse

Tienen un mejor sistema inmunológico y por lo tanto, mejor salud

Mantienen relaciones más satisfactorias en general

Hacia una vida más resiliente

Si después de leer todo lo anterior has descubierto que no eres muy resiliente, no te preocupes, hay maneras de desarrollarla y ser más efectiva al afrontar la vida. Sigue los siguientes consejos de Rivas Lacayo: