Debido a los constantes cambios de horarios y reprogramación, la NFL accedió a jugar un nuevo esquema en la Postemporada, pero habrá algunas condiciones para que esto suceda.

¿Cómo se jugará la Postemporada 2020-21 en la NFL?

Primero, el Comisionado Roger Goodell, dueños de equipos y la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) llegaron a un acuerdo para extender el número de equipos en Playoffs.

De esta forma, habrá 16 equipos en los playoffs, siempre y cuando algunos partidos de la temporada regular sean cancelados o pospuestos, debido a los contagios por COVID-19 que se han vuelto una constante en la Liga.

The 16-team playoff is still only on a contingency basis if the season is not fully completed. https://t.co/Wsw5mWPXWX — Chris Mortensen (@mortreport) November 10, 2020

Ningún partido ha tenido que suspenderse

A pesar de los constantes cambios de horarios en los partidos, no se ha tenido que suspender ninguno por la Pandemia que azota a la Liga también.

Algunos partidos que se pospusieron fueron Tennessee Titans vs. Pittsburgh Steelers y el New England Patriots vs. Denver Broncos. La solución que dio la Liga ante esto es quitar la semana de descanso de estos equipos.

Ante un panorama negativo donde se tenga que suspender algún partido, la NFL optaría por jugar una Semana 18 por primera vez en la historia.

Sólo los líderes de cada Conferencia exentarían jugar la primera ronda

Si con la Semana 18 no llega el fin de la temporada regular con todos los equipos que deben jugar al menos 16 partidos, el nuevo formato de Playoffs será una realidad.

Además, sólo el primer sembrado quedaría exento de jugar Playoffs y los otros 14 intentarían llegar a la siguiente ronda.

Compensaciones a equipos que apoyen al desarrollo de entrenadores afroamericanos

Otro anunció que resaltó en la junta de la NFL, dueños y sindicato de jugadores es que la Liga compensará a los equipos que desarrollen y apoyen a entrenadores afroamericanos.