Varios estudiantes internacionales se sienten frustrados tras una decisión por parte del gobierno federal, de que ellos no podrán permanecer en Estados Unidos si sus clases están en línea.

El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) anunció esta medida el lunes 6 de julio, casi un mes antes de que las universidades empiecen sus clases.

Para quedar en el país, los estudiantes deben tomar por lo menos una clase presencial. Sin embargo, los estudiantes no tienen el poder de elegir qué clases serán presenciales. Esto depende del profesor de cada clase.

En el caso de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, su oficina de Servicios para Estudiantes Internacionales mandó un correo a los estudiantes, diciendo que deben inscribirse para al menos una clase presencial para no perder su visa.

Reacciones de los estudiantes

Varios estudiantes internacionales de la UNC-Chapel Hill están preocupados sobre lo que pasará con sus visas en el futuro.

Valeria Ricaurte, una estudiante internacional de Ecuador, tomará unas clases presenciales, pero no tiene la opción de tomar clases en línea por miedo de perder su visa.

Ahorita tengo que ir, porque la UNC tiene un sistema híbrido , y si no me quitan mi visa , dijo Ricaurte a La Noticia. Pero si cambia a solo clases en línea, tendría que regresar .

Además, hay una preocupación por los estudiantes que no pueden entrar a Estados Unidos porque sus países natales no les permitirán. Sofía Ramírez es una estudiante de Panamá que no puede salir de su país.

Aquí no van a abrir las fronteras pronto, lo que me haría imposible asistir a clases en la universidad y esto puede llevar a que me cancelen mi visa de estudiante , dijo Ramírez a La Noticia.

Si las clases regresan en línea

Algunos estudiantes internacionales también están preocupados que si la universidad cambia a clases en línea, todavía tendrán que pagar el alquiler de sus apartamentos. A pesar de que vivirían en su país de origen y se les revocaría la visa.