Cómo será el nuevo año escolar en Carolina del Norte

En una conferencia de prensa el 14 de julio, el gobernador Roy Cooper anunció que Carolina del Norte reabrirá las escuelas con educación en persona y en línea.

¿Qué requiere el Plan B que hagan las escuelas?

Cooper anunció que las escuelas de Carolina del Norte reabrirán bajo el Plan B, que involucra

Requerir mascarillas para todos los maestros y estudiantes K-12. Se proporcionarán cinco mascarillas a cada persona

Limitar el número total de estudiantes, personal y visitantes en un edificio escolar para garantizar que se pueda mantener una distancia de seis pies

Realización de la detección de síntomas, incluida la toma de temperatura

Establecer un proceso y un espacio dedicado para que las personas enfermas se aíslen y tengan planes de transporte para estudiantes enfermos

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies de alto contacto en la escuela y los vehículos de transporte

Suspender las actividades que reúnen a grandes grupos

Requerir lavarse las manos frecuentemente durante el día escolar y proporcionar desinfectante para manos en las entradas y en cada salón

Limitación de visitantes no esenciales y actividades que involucran grupos externos

Suspender el uso de autoservicio de distribución de alimentos o bebidas

También se recomienda a las escuelas que sigan medidas de seguridad adicionales como

Designar pasillos y puertas de entrada / salida como unidireccionales

Mantenga a los estudiantes y maestros en pequeños grupos que se mantengan juntos tanto como sea posible

Haga que las comidas se entreguen en el aula o haga que los estudiantes traigan comida al aula si no es posible el distanciamiento social en la cafetería

Coloque barreras físicas como plexiglás en los mostradores de recepción y áreas similares

Cooper dijo que las escuelas también tienen la opción de ir al Plan C, que es el aprendizaje remoto. A través del Plan C, no habrá estudiantes en las instalaciones escolares y las clases estarán completamente en línea.