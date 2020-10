David Bowie continúa vigente a pesar de que abandonó este mundo hace más de cuatro años, un icono de la música rock, pero también, un gran influenciador de tendencias que continúan en uso a pesar que no es reconocido por todos los jóvenes de hoy en día.

El “Camaleón” es sin duda una de las figuras de la industria musical, vendió millones de copias y es parte del Salón de la Fama del Rock. El próximo 10 de enero hubiera cumplido 74 años y quién sabe que tanto habría compuesto con los nuevos géneros que se han impuesto en los sistemas de streaming.

Muchas figuras de la música fueron influenciadas por Bowie, es por eso que rendirán tributo a uno de los más grandes en “A Bowie Celebration… Just for One Day!”, un evento que contará con la presencia de grandes figuras como BIlly Corgan o Trent Reznor.

“Hace cinco años, el mundo perdió a una persona muy especial. Un brillante músico y talentoso artista como ningún otro”, dice un video promocional del evento.

Mike Garson, quien era amigo de Bowie y que realiza este evento desde hace tiempo volverá con una nueva edición de este festival digital y será el próximo 8 de enero cuando todos podamos disfrutar de su contenido.

El evento comúnmente se realiza en vivo, sin embargo, debido a las complicaciones que hay por el COVID-19, Garson decidió hacer el evento on-line y habrá un cartel de lujo donde destacan viejos amigos y colaboradores de David Bowie.

“El mundo cambió de nuevo en 2020. La música en vivo se apagó. Las giras se cancelaron y tanto artistas como equipos de producción se fueron a casa. Hemos trabajado duro para encontrar una manera de reconectarnos y comenzar el año nuevo con algo especial”, dice el video. “(Esto) para recordar lo que se perdió hace cinco años, así lo haremos con la celebración del cumpleaños de David Bowie y sus enormes contribuciones para el mundo entero“, continúa.

De hecho, Garson no es un improvisado en el mundo de la música, es colaborador con Nine Inch Nails y The Smashing Pumpkins, y es por esta razón que tendrá a Billy Corgan y Trent Reznor entre sus invitados.

Otros de los invitados al evento son Ian Astubury (The Cult), Gail Ann Dorsey (Bowie, Tears For Fears), Joe Elliot (Def Leppard), Perry Farrel (Jane’s Addiction), Bernard Fowler (The Rolling Stones) y muchos más que interpretarán lo mejor del repertorio de David Bowie.

Para todos aquellos que quieran ver EN VIVO este evento, tendrán que dar click aquí y elegir entre varios paquetes que hay para este evento y los hay desde 20 dólares que es el simple acceso.

También destaca otro por 50 billetes verdes que incluye una playera edición especial del evento y el pase, además de otro que vale 60 dólares y que contiene un libro firmado por Mike Garson.