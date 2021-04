¿Cómo ver los Premios SAG, a las mejores actuaciones del año?

La comunidad artística de Hollywood se reúne la noche del domingo en los Premios SAG. Estos premios los organiza el Sindicato de Actores de la Pantalla, como todos los años.

Pero debido a la pandemia, este años la celebración será de manera virtual y con distanciamiento social, como ha sucedido con la mayoría de las entregas de premios desde el 2020.

El evento que solía hacerse en un salón de eventos en Los Ángeles, repleto de estrellas, ahora será un evento sencillo. Además, en lugar de durar tres horas ahora tendrá una duración de una hora.

Pero aún así se premiará a los mejores actores del cine y la televisión a través de segmentos pregrabados. El programa no dejará de incluir los emblemáticos segmentos de apertura de Los SAG “I Am an Actor” (Yo soy un actor), en los que las estrellas describen lo que significa su oficio para ellos.

Estas son las categorías que se premiarán en los Premios SAG

Compitiendo por el máximo honor de la noche, el de mejor elenco de una película, están “Ma Rainey’s Black Bottom”, “Minari”, “One Night in Miami…”, “Da 5 Bloods” y “The Trial of the Chicago 7”.

La categoría ha sido un indicador confiable sobre cuál cinta ganará el premio Oscar como mejor película. El año pasado esa película fue “Parasite”, que se llevó a casa ambos honores. Esto suele ser porque los actores representan el mayor porcentaje de votantes de los Premios de la Academia.

Chadwick Boseman, quien murió en agosto a los 43 años, está nominado por su actuación en “Ma Rainey’s Black Bottom” y en el papel de reparto en “Da 5 Bloods”. El actor tiene un récord de cuatro nominaciones en los premios de cine.

En las categorías de televisión, “The Crown”, “Schitt’s Creek” y “Ozark” lideran la lista de candidatos. Todas las nominadas a mejor actriz en una serie de drama son de la serie “The Crown” y “Ozark”. Ellas son Gillian Anderson, Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Julia Garner.

