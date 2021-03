¿Cómo ver Raya y el Último Dragón con el Premier Access de Disney+?

La más reciente película de Disney, Raya y el Último Dragón (Raya and the Last Dragon) se estrena hoy a través del Premier Access de Disney +, por eso te decimos cómo ver esta cinta.

Para ello, es necesario saber que necesitas una suscripción a Disney+ y, si aún no la tienes, ese es el primer paso que deberás llevar a cabo.

Para quienes ya son suscriptores de esta plataforma de streaming y ya quieren ver Raya y el Último Dragón, es importante saber que el costo a Premier Access de Disney + tiene un valor aproximado de 15 dólares (329 pesos mexicanos).

¿Cómo verla? Sigue estos pasos:

Inicia sesión en Disney + Selecciona Raya y el Último dragón, ya sea buscándola o desde la pantalla de inicio Haz clic en ‘obtener Premier Acess’, que es un botón dorado debajo del título Confirma el pago con la información de pago registrada, un nuevo método de pago o tu compra en la aplicación de un tercero Una vez que se acepte el pago, debes volver a la página principal y podrás seleccionar ver ahora ¡Disfruta de la película!

Para poder ver este estreno, tienes desde hoy y hasta el 19 de marzo del 2021 para obtener tu código. Además, tu acceso a la cinta de Disney continuará mientras tengas una sucripción activa de Disney+.

¿La cinta Raya y el Último Dragón está disponible en Disney+ sin Premier Access?

No te preocupes, si no quieres pagar el Premier Access, solo deberás esperar hasta el 23 de abril, cuando la película será lanzada sin costo adicional para todos los suscriptores.

Raya y el Último Dragón, que en español cuenta con la voz de Danna Paola, es una de las cintas más esperadas de Disney.

En ella, Raya viaja al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron en armonía durante mucho tiempo, pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad.

Mira aquí el tráiler.