Cómo votar de manera segura en época de pandemia

Muchos se preguntan si es posible ir a votar de manera segura en época de pandemia de COVID-19.

Estas elecciones están marcadas por múltiples retos, uno de ellos es la posibilidad de infectarse de coronavirus al salir a votar. Pero así como el ser humano ha cambiado la manera en la que trabaja, estudia, compra alimentos e interactúa con otros, también debe cambiar su manera de votar.

Si piensas votar de manera presencial, estos son los puntos que debes de tomar en cuenta para que sea una experiencia segura. “Decidir votar en persona este otoño, como con todo, debe considerarse como un riesgo que se está asumiendo”, asegura la Dra. Anne Monroe, profesora asociada de investigación de epidemiología en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Evalúe primero si es seguro que vaya a votar en persona

Primero que nada debe evaluar si su jurisdicción local ha tomado las precauciones necesarias para el día de las votaciones. También, pregúntese cuál es su nivel de comodidad al ingresar a un espacio público, asegura Monroe.

Otro punto muy importante es considerar si ha estado seguro y no ha estado expuesto al COVID-19 antes de votar. Si no está seguro si pudo haberse contagiado, es mejor no asistir en persona.

¿Qué precauciones debe de tomar?

Antes que nada, debe familiarizarse con las pautas oficiales de su lugar de votación.

El sitio debe ser desinfectado de manera regular y deben proporcionar señalización para los votantes. En ella debe mostrar los sitios seguros para pararse y moverse para mantener un distanciamiento apropiado entre personas.

Mantenga siempre su distancia con respecto a otras personas, lave sus manos, use mascarilla y limite sus interacciones con otras personas, recomienda la Dra. Annabelle de St. Maurice, profesora y codirectora de prevención de infecciones de UCLA Health.

Las personas que se consideren de alto riesgo de presentar síntomas de COVID-19 más graves deben tomar en cuenta consideraciones adicionales al votar, asegura la Dra. Monroe. “Podría ser preferible votar temprano si su jurisdicción tiene votación anticipada”.

Con información de Healthline