¿Cómo y dónde ver el concierto de U2 en México en el PopMart Tour?

Bono y la banda irlandesa, U2, es una de las favoritas en el mundo del rock y pop en el mundo. Con casi cuatro décadas de existencia, el grupo continúa ganando seguidores por su música y actos en vivo.

Sí, sabemos que desde hace más de un año U2 no da una presentación en vivo, pero verlos en un escenario es una experiencia que pocos olvidan y más, si la gira fue legendaria para los fans.

El PopMart Tour salió hasta en un capítulo de The Simpsons

En 1997, U2 dio una gira que se quedaría en el corazón de todos sus seguidores, el Pop Mart Tour tocó ciudades como Denver, Salt Lake City, San Diego, Chicago, Sarajevo, Londres y hasta la Ciudad de México.

Este tour fue llevado hasta la pantalla chica por The Simpsons, cuando Homero conoce a la banda irlandesa en el capítulo “Trash Of The Titans” e interrumpe la canción Pride (In the Name of Love).

Además, era el capítulo 200 de la serie y el episodio se transmitió en abril de 1998, justo un mes después de finalizar el PopMart Tour, uno de los más legendarios que haya dado la banda de Bono y The Edge.

Un tour millonario hecho y creado por U2

Por cierto, en el PopMart Tour, U2 recaudó la cifra de 173 millones 610 mil 864 dólares y asistieron casi cuatro millones de personas a ver en vivo a la banda.

Una de las presentaciones quedó grabada en video, se trata de la presentación en la Ciudad de México y es recordada por ser una de las mejores en la historia de U2.

Ahora que es época de Pandemia por el COVID-19, la banda irlandesa decidió consentir a sus fans poniendo en YouTube parte de su catálogo de conciertos para verlos completamente gratis en YouTube.

¿Cómo y dónde ver el concierto de YouTube en México en el PopMart Tour?

El estreno del concierto en México de U2 se dará en punto de las 21:40 horas, tiempo de North Carolina y dos horas antes en la Ciudad de México a través de YouTube.

Pero esta presentación no vendrá sólo con el concierto de U2, ya que habrá una presentación previa en vivo de Carla Morrison la cual durará unos 30 minutos antes del inicio del video en México de la banda irlandesa.



Sin más qué decir, aquí les dejamos el concierto en vivo de U2 en la CDMX, uno de los mejores que dio la banda en la década de los 90: