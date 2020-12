La NFL no para, a pesar del creciente número de casos de COVID-19, a la Liga le interesa terminar en tiempo y forma la temporada regular, sin importar a qué precio e incluso con equipos incompletos en su plantilla por protocolo.

Así es como llegamos a la Semana 14, donde el duelo entre los New England Patriots vs. Los Angeles Rams será el que inicie la Jornada, la cual tiene partidos a destacar, pero este Thursday Night Football no parece que quedará a deber.

Recordemos el primer título de la dinastía de Tom Brady

Aunque no lo parezca, este duelo tiene tintes históricos, ya que la rivalidad empezó el 3 de febrero del 2002, cuando los Patriots vencieron a los Rams de forma sorpresiva en el Super Bowl XXXVI y ahí iniciaría la era de Tom Brady.

Pero esa época quedó atrás, los Pats no tienen más en los controles a Tom Brady y en su lugar llegó Cam Newton, quien comenzó a tomar ritmo desde hace cinco semanas y su mal inicio de campaña tiene a su equipo fuera de Playoffs en este momento.

Los Rams quieren seguir como líderes de División

Por su parte, los Rams amanecieron como líderes del Oeste de la Nacional, por encima de los Seahawks de Russell Wilson y quieren mantenerse en ese estatus, pero primero tendrán que vencer a L.A.

Esta temporada, Cam Newton ha tenido un paso irregular en los Patriots, suma 2,053 yardas, tiene sólo cinco TD por aire y 9 intercepciones, números que no son para presumir y que muestran lo limitado que es como pasador.

El fuerte de Cam es por tierra, en 11 juegos suma 435 yardas y 11 TD, pero la función de un pasador es lanzar el balón, no brillar sobre los Running Backs y esto no lo sabe hacer el QB de los Patriots.

Jared Goff luce más por aire que Cam Newton

Por otra parte, Jared Goff resurgió con 3,372 yardas, 17 TD por aire y 10 INT, números que son regulares y nada espectaculares, pero efectivos para la ofensiva balanceada de los Rams.

El RB Darrell Henderson luce sano al igual que su cuerpo de receptores, comandados por Cooper Kupp, mientras que los Patriots no tiene grandes estrellas, pero sí una plantilla efectiva y bien disciplinada por Bill Belichik.

¿Cómo y dónde ver el juego EN VIVO entre New England Patriots vs. Los Angeles Rams?

Por estas y más razones, no debes perderte el juego entre New England Patriots vs. Los Angeles Rams y aquí te decimos dónde verlo EN VIVO: