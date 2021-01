El QB Philip Rivers luce rejuvenecido en las filas de los Indianapolis Colts, equipo que confió en él cuando fue liberado por los San Diego Chargers y que los tiene a nada de Playoffs, pero dependen de algunos resultados.

Rivers rejuveneció con los Indianapolis Colts

Rivers tiene una temporada de ensueño con 4,005 yardas, 23 TD y 10 INT, pero a pesar de tener 10-5 a su equipo, en este momento no entrarían a Playoffs, primero porque los Titans son líderes Divisionales.

Además, los Miami Dolphins, Baltimore Ravens y Cleveland Browns tienen un calendario más fuerte y los coloca en mejor posición de cara a la postemporada.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Así es, los Colts primero necesitan un triunfo ante los Jaguars y después, que alguno de los siguientes equipos, Titans, Browns, Dolphins y Ravens pierdan o empaten para aspirar a Playoffs.

Es por esto que Rivers necesita de sus mejores armas, como el WR T.Y. Hilton o el RB Nyheim Hines, quienes son parte importante de la ofensiva de los Colts.

Los Jaguars no tienen nada qué perder el domingo

Pero enfrente tendrán a unos animados Jaguars que se pueden dar el lujo de triunfar, ya que tienen amarrada la primera Selección Colegial para el siguiente año y ni un resultado positivo se las arrebatará.

Los Jaguars planean draftear al QB Trevor Lawrence de Clemson, pero eso será hasta dentro de unos meses y ahora deben de enfrentar a los Colts, quienes tienen su pase de Playoffs en la tabla.

Jacksonville no tienen claro quién sería el QB para el domingo, a Mike Glennon no le fue nada bien y el RB estelar James Robinson no estará disponible por una lesión en el tobillo.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars de la Semana 17?

Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars

Hora: 15:25 horas, tiempo del Centro de México, 16:25 hora de North Carolina

México: NFL Game Pass

North Carolina: Fox Sports, NFL Game Pass