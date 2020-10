¿Cómo y dónde ver EN VIVO el lanzamiento del iPhone 12 de Apple?

Por fin llegó la fecha esperada, hoy 13 de octubre, Apple lanzará su nueva línea de iPhone 12 y los fans de quieren saber los detalles de cerca.

Este evento especial de Apple se retrasó innumerables ocasiones debido a la pandemia del COVID-19, pero por fin sabremos todos los detalles de la nueva gama de teléfonos móviles de Apple.

Apple adelantó este evento con un posteo que tenía la leyenda “Hola, velocidad” y este promete ser completamente distinto a lo que vimos en septiembre.

Si quieres saber cómo podrás ver este evento hoy a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, te decimos que hay un bot en Twitter que puede enviarte una alerta.

Esta alerta se mostrará en la pantalla de tu móvil y de inmediato te enviará al sitio donde se transmitirá completamente gratis el evento.

Hi, Speed. Join us today at 10:00 a.m. PDT on https://t.co/tkb3KTIxTd.#AppleEvent

— Apple (@Apple) October 8, 2020