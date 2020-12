Cuando parecía que los Pittsburgh Steelers acabarían invictos la temporada 2020, el equipo recibió un duro golpe al tener 3 partidos en menos de 13 días, debido a los casos de COVID-19 que había en el equipo y sus rivales.

La NFL no autorizó dar más descanso a los jugadores de Pittsburgh, esto se notó en el rendimiento de las últimas semanas y acumulan dos derrotas al hilo, pero esto no debería ser pretexto, ya que otros equipos han estado en situaciones similares y no han tenido queja.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Steelers, a superar dos derrotas consecutivas

A pesar de esto, los Steelers continúan liderando la División Norte de la Conferencia Americana con marca de 11-2, ahora, serán los Cincinnati Bengals los que en el papel lucen como víctimas, pero como suele pasar en los duelos Divisionales, podría ser más cerrado de lo que pensamos.

Ben Roethlisberger ya no tiene la movilidad de antaño, sin embargo, la experiencia y precisión siguen intactos, por lo que suma 3,292 yardas y 29 TD en la actual campaña, nada mal para alguien que tiene 15 temporadas en sus hombros y dos anillos de Super Bowl.

Juju Smith-Schuster y Chase Claypool son una dupla letal a la ofensiva y el regreso de James Conner da un respiro al ataque terrestre de la “Cortina de Acero”, quienes sufrieron en semanas anteriores por su ausencia.

Los Bengals quieren que la temporada termine cuanto antes

Por su parte, los Bengals tienen una temporada para el olvido, con su QB titular, Joe Burrow fuera toda la temporada, han tenido que cargar la responsabilidad a los desconocidos Brandon Allen y Ryan Finley, quienes han decepcionado en los últimos dos partidos.

AJ Green y Tyler Boyd es lo más decente que tienen a la ofensiva, en una temporada que desearían terminar ya, pero aún les faltan cuatro largas semanas para que eso ocurra.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el MNF entre Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers?

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers

Hora: 19:15 horas tiempo del Centro de México, 20:15 hora de North Carolina

México: ESPN, NFL Game Pass

North Carolina: ESPN, NFL Game Pass