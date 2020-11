Compró PlayStation 5 y le llegaron ladrillos

Un hombre en España aseguró en Twitter que compró un PlayStation 5 y dentro de la caja del producto venían ladrillos.

La publicación del usuario Katron se hizo viral en la red social, donde el hombre denunciaba haber gastado más de $450 en su consola y mostraba fotografías del hecho.

Está más que claro que querían verificar que era la ps5.. pic.twitter.com/7yAOL43h1v — Katron (@katron69) November 20, 2020

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

De acuerdo con el usuario, la empresa de envíos no se hizo responsable por lo acontecido. Sin embargo, en un tuit publicado después de la denuncia, aseguró que la tienda que le vendió la consola asumió la responsabilidad por el hecho.

GAME España, la tienda que vendió el producto respondió al usuario en la red social asegurando que la llegada de ladrillos en lugar del PlayStation 5 estaba siendo investigada.

Nos comentan nuestros compañeros de atención al cliente que ya lo están investigando para averiguar lo ocurrido, contactarán contigo para informarte con cualquier novedad y tendrás tu consola, no te preocupes. Sentimos mucho lo que ha pasado. — GAME España (@VideojuegosGAME) November 20, 2020

Vuelvo a decir que muchísimas gracias a tod@s, en especial a @VideojuegosGAME que ha realizado una gestión rapidísima, me dan una compensación por la situación, yo no soy de pedir nada y es como le he comentado, no necesito compensación, lo que quiero es tener lo que he comprado , tuiteó Katron después de que la tienda de videojuegos atendió su problema.

La denuncia del usuario desató una serie de comentarios en contra de la empresa de envíos CTT. Distintos usuarios comentaron las situaciones irregulares como pérdidas de paquetes y robos en el servicio de la compañía.

Antes de irme a dormir, quería daros a todo el mundo las gracias por éste apoyo tan grande e inesperado, de verdad gracias y que ésto sirva para que no le pase a nadie más , fue el último tuit del usuario sobre el tema.

Te puede interesar