Comunidad judía exige respuesta a los polémicos comentarios del nuevo vicegobernador de Carolina del Norte

Mark Robinson hizo historia el martes al convertirse en el primer vicegobernador negro de Carolina del Norte, pero algunas publicaciones del pasado en sus redes sociales atormentan su presente.

Miembros de la comunidad judía exigieron disculpas al republicano después de hacer algunas publicaciones controvertidas en las redes sociales que atentan contra diversos grupos sociales dentro de la población de Carolina del Norte.

De acuerdo con WRAL News el rabino Eric Solomon de la sinagoga Beth Meyer de Raleigh, Carolina del Norte, pidió a Robinson una reunión para discutir el porqué sus palabras hirientes que incitan al odio.

El pasado 25 de septiembre, el citado canal organizó un debate entre los dos candidatos a vicegobernador: Robinson e Yvonne Lewis Holley.

Una de las preguntas se centró en las controvertidas publicaciones de Robinson en las redes sociales.

“Llamaste demoníaco a Hollywood. Hablaste de que los negros dieron sus jeques a los judíos”, cuestionó el presentador del debate a Robinson.

“Absolutamente, no me avergüenzo de nada de lo que publico”, respondió Robinson. “Esas son mis cosas personales que pongo en Facebook. No retrocedo un poco. Hay mucho ingenio agudo allí”.

NC Republican Lt. Gov. candidate Mark Robinson says, among other insane things, that the Black Panther was created by “an agnostic Jew.” Jack Kirby was an observant Jew. Sir, you are disqualified. Vote for the eminently qualified Yvonne Holley instead. https://t.co/tZPNjqfLFk

— Christos Gage (@Christosgage) September 29, 2020