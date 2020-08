La comunidad latina de Charlotte en general, y la comunidad salvadoreña en particular, lamentan la partida de Santos Carmen Carpio Aguilar, padre de Ana Miriam Carpio-Vásquez, reconocida líder comunitaria y directora de la organización UNISAL.

El señor Carpio Aguilar falleció el martes 4 de agosto, en San Salvador, El Salvador, tras un mes de batalla contra el COVID-19. Le sobrevive su esposa Margarita Espinosa de Carpio, sus hijas: Sonia, Kelly Lorena y Ana Miriam.

“Estoy con mi corazón quebrantado”, dijo Ana Miriam, quien recordó a su padre como un hombre bueno, luchador y generoso. “Papá eres lo máximo, eres un valiente. Papi toda tu vida la dedicaste a ayudar y a servir a los demás. Eres el hombre más noble y bueno del universo. Te amamos papá”. Agregó.

Recordando a Santos Carmen Carpio Aguilar

“Un gran hombre un gran amigo creo que no hay nadie entre todos los que lo conocimos que no sienta tristeza por esta gran tragedia, no hay palabras para expresar lo que fue Carmelo Carpio, más que un amigo fue como un hermano y más todavía. Dios de fuerza a la familia en este dolor”, mencionó Bella Pineda García Cuatro Pinos, allegada a la familia.

Recuerdo que su papá siempre vivió para sus hijas, su familia, sus amigos y gente ajena. Los llenó de amor, de nobleza y buenas acciones. El dolor que produce la partida de un papá es inmenso, durísimo. Su fallecimiento deja un gran vacío”, dijo por su parte Mariame Boujlil. “Háganse más fuertes y más unidas como siempre quizo este gran hombre y extraordinaria persona. Tienen que estar super orgullosas de un papá ejemplar, quien dejó un legado intocable, un señor noble e irremplazable”, agregó.

Nuestra solidaridad con la familia, amigos y allegados de Santos Carmen Carpio Aguilar, y especialmente nuestro abrazo solidario para Ana Miriam Carpio-Vásquez.

Paz en su tumba.