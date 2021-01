Con estas tiernas fotos, Katy Perry festejó a Orlando Bloom por su cumpleaños

Desde su cuenta de Instagram, la cantante Katy Perry festejó a su pareja Orlando Bloom, quien hoy celebra su cumpleaños 44.

El festejo del actor de Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos llegó desde la cuenta de Instagram de la cantante de California, quien compartió una serie de fotos tiernas, a la vez que íntimas, de la relación con su esposo, en la plataforma donde tiene más de 110 millones de seguidores.

Además, la intérprete de temas como Dark Horse, Hot n Cold y California Gurls, le dejó un tierno mensaje al también padre de su hija, Daisy Dove Bloom:

El más feliz de los cumpleaños, mi amor; padre brillante de mi Dove y espejo reluciente que me muestra lo que todavía no puedo ver (…) me alegro mucho de que mi luna haya encontrado a su sol”, le escribió Katy Perry a Orlando Bloom.