Migrantes hondureños recibieron gas lacrimógeno y golpes con garrotes en Guatemala en un intento por cruzar el bloqueo vial en la caravana que dirigen rumbo a Estados Unidos.

Unas 100 personas de alrededor de 2,000 que habían pasado la noche cerca del bloqueo, intentaron abrirse paso a través de las autoridades. Sin embargo, fuerzas de seguridad los golpearon y rociaron gas lacrimógeno para hacerlos retroceder. Ninguno logró pasar y el resto del contingente guardó su distancia durante el enfrentamiento.

Algunos migrantes hondureños intentando entrar en Guatemala estaban lesionados por golpes de garrotes. Un hombre se reclinó contra un muro cerca de la policía con un vendaje en la cabeza.

Me golpearon la cabeza. Yo no vine con la intención de buscar problemas con nadie. Somos hermanos, somos centroamericanos. No buscamos problemas. Nuestra intención es sólo pasar”, comentó.