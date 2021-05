El cantante español Alejandro Sanz anunció que retomará #LaGira en 12 ciudades para sus fans estadounidenses.

Estos conciertos de Alejandro Sanz tienen el objetivo de promocionar su álbum #ELDISCO, que había suspendido por la pandemia.

Hay que arrancar la locomotora porque el tren no camina solo. Creo que uno de los síntomas de recuperación es eso precisamente, ponernos a funcionar”, dijo Sanz en una entrevista telefónica reciente desde Madrid. “Me voy a comer ese escenario con patatas (papas) fritas”.

El cantautor español agregó que tiene una necesidad de sentir la vibra de sus fans y volver a compartir con sus músicos.

#LaGira tendrá espacio aun cuando Alejandro Sanz no está vacunado contra el coronavirus. Sanz dijo que ya no le teme tanto al COVID-19 puesto que ya pasó la enfermedad posiblemente hasta dos veces.

Yo pasé la enfermedad muy al principio, la primavera pasada, y a partir de ahí tuve anticuerpos durante bastantes meses. Después los perdí y ahora los he vuelto a recuperar. Me acaban de decir que probablemente estuve en contacto con el virus”, explicó. “Lo pasé regular, me dio un poquito fuerte, pero una vez que la pasé como que el miedo desapareció”.