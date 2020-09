La condición de Christian Bale para regresar como Batman en ‘The Flash’

Han pasado ocho años desde que Christian Bale dio vida por ultima vez a Batman en la trilogía del director Christopher Nolan; sin embargo, podría interpretar de nuevo a El caballero de la noche en la nueva entrega de DC.

¿Cómo podría encarnar a el ‘Caballero de la Noche’ de nueva cuenta?

El actor ganador de un Oscar por The Fighter solo tiene una condición para participar como Bruce Wayne y su alter ego Batman, en la próxima película “The Flash” que dirigirá Andy Muschietti, el mismo director de Eso.

De acuerdo con fuentes del sitio We Got This Covered, Warner Bros quiere que Bale regrese junto a Michael Keaton para hacer un cameo.

Esto, porque en “The Flash” hay un universo alterno donde existen dos realidades y un Batman distinto para cada una de ellas.

¿Cuál es la condición de Christian Bale para interpretar a Batman?

A pesar de que Bale ha dicho en varias ocasiones que no haría una cuarta entrega, solo aceptaría con la condición de que Christopher Nolan lo apruebe.

La trilogía de Nolan en la que Bale encarna a Batman comprenden Batman Begins de 2005, The Dark Knight en 2008 y The Dark Knight Rises en 2012.

¿Quién fue el último en interpretar a Batman?

El último actor en interpretar al superhéroe fue Ben Affleck en Suicide Squad en 2016, papel que no fue del todo aplaudido y que originó distintas criticas al personaje.

Para “The Batman”, Affleck se retiró de los planes debido a sus problemas con el alcoholismo, a pesar de que se le propuso dirigir la nueva entrega, que será protagonizada por Robert Pattisnon.

¿Quién ya quiere ver la entrega de “The Flash” con el cameo de Batman?