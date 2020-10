Confirmado por la NASA: ¡la Luna tiene agua!

Científicos de la NASA revelaron que definitivamente la Luna sí contiene agua, lo que podría facilitar las misiones de tripulaciones.

La afirmación fue anunciada en un informe de la revista Nature Astronomy. En el estudio se dice que la Luna tiene agua molecular. Asimismo, en otro estudio se dijo que la superficie tiene cráteres de diferentes tamaños a los que nunca llega la luz solar. Esto, permite que el agua quede atrapada de forma estable en lo que denominaron trampas frías, ya que habitualmente las extremas condiciones en la Luna no permitirían retenerla sino que se evaporaría el agua.

A full mapping — down to 1 cm in size — of the areas that can retain water ice on the Moon shows that "micro cold traps" are the most numerous. In total, ~40,000 km2 of the lunar surface can hold water. Hayne et al.: https://t.co/2BmZQdylZo pic.twitter.com/uiZa8EmS0W

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) October 26, 2020