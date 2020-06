Confirmado: US Open se jugará a puerta cerrada

A pesar de que fue uno de los estados más afectados por la pandemia de coronavirus, el gobierno de Nueva York aceptó que se lleve a cabo el US Open, así lo hizo saber la cuenta oficial del torneo a través de un comunicado en Twitter.

El torneo se llevará a cabo sin público y en la fecha original, del 31 de agosto al 13 de septiembre.

“Estamos muy contentos de que el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York haya aprobado el día de hoy nuestro plan para acoger el US Open 2020 y el Western & Southern Open 2020 en el centro nacional de tenis Billie Jean King”.

“Sabemos la enorme responsabilidad de albergar uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo en estos desafiantes tiempos, y lo haremos de la forma más segura, mitigando todos los posibles riesgos”, reza el comunicado del US Open.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también confirmó la noticia y aseguró que se tomarán las medias sanitarias más rigurosas para garantizar la seguridad de los participantes.

“La USTA tomará precauciones extraordinarias para proteger a los jugadores y al personal, incluidas pruebas rigurosas, limpieza adicional, espacio adicional en los vestuarios, alojamiento y transporte”.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020