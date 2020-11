Conmoción en Charlotte: un latino de 16 años fue asesinado

El pasado sábado 7 de noviembre, el cuerpo sin vida del joven de origen latino Rubén Contreras fue encontrado por oficiales de la policía que respondieron a una llamada de emergencia en busca de ayuda.

La muerte de Contreras, de 16 años, es investigada como un homicidio, según informó la Policía de Charlotte-Mecklenburg.

El adolescente fue asesinado a tiros en el noreste de Charlotte el sábado por la noche, una noticia que ha desatado diversas protestas en redes sociales.

Minutos antes de las 8:30 de la noche del sábado 7 de noviembre, las autoridades recibieron una alerta sobre una supuesta detonación de armas de fuego que ocurrió sobre North Tryon Street, entre Orchard Trace Lane y Gloryland Avenue.

Pero cuando las fuerzas policiacas arribaron al lugar de los hechos, el adolescente de origen latino ya se encontraba sin vida.

Detectives y peritos arribaron a la escena del crimen para investigar los hechos y recolectar cualquier evidencia física, detalló el comunicado de la policía.

Las autoridades no han dicho qué condujo al tiroteo y no se han realizado arrestos hasta el momento.

As Homicide Unit detectives continue investigating the murder of 16-year-old Ruben Contreras, they want anyone with information to know they can leave it anonymously with @CLTCrimeStopper. https://t.co/im8lqr3fLq pic.twitter.com/dGzxHV9FFR

— CMPD News (@CMPD) November 8, 2020