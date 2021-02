Conmoción en Virginia: una bebé de solo 3 meses fue secuestrada

Virginia está en alerta por el caso del secuestro de una bebé de tan solo 3 meses de edad.

Debido a ello, se emitió una Alerta Amber después de que la policía fuera informada que la niña estaba dentro de un vehículo que fue robado.

El secuestro sucedió este miércoles 3 de febrero por la mañana en la ciudad de Chesapeake.

La policía explicó que Vanessa Varrios-Dasilva estaba dentro del vehículo en la cuadra 3400 de Western Branch Boulevard en el momento del robo.

De acuerdo con la información, fue sustraída de sus padres junto al automóvil justo antes de las 6:30 de la mañana.

The Virginia State Police has issued an AMBER Alert on behalf of the City of Chesapeake Police Department, For further information contact the City of Chesapeake Police Department at 757-494-1110 or visit https://t.co/Uz6uW7XWtV pic.twitter.com/gvM7vySlqE

— VSPalerts (@VSPalerts) February 3, 2021