Conoce a las celebridades que se consideran no binarias

Estas celebridades de género fluido y no binario han decidido compartir sus historias a pesar de que no siempre han sido aceptadas en el medio del espectáculo. Todos han hablado abiertamente sobre sus identidades no binarias sin importarles lo que los demás piensen.

Algunas personas no binarias usan pronombres de elles, mientras que otras usan pronombres que se correlacionan con el sexo que se les asignó al nacer. Algunos también se consideran transgénero, mientras que otros prefieren no identificarse con las etiquetas en general.

Sin importar cómo se identifican, estas celebridades están rompiendo barreras y haciendo visible una realidad que antes era un tabú. Estas son algunas de las celebridades no binarias que están rompiendo los moldes.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



Celebridades no binarias que rompen los moldes en la tv, cine y música

Demi Lovato

Demi Lovato anunció en Instagram que se identificaba con el género no binario. “Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario”, dijo en un video.

“Estoy haciendo esto para aquellos allá afuera que no han podido compartir quién son en realidad con aquellos a quienes aman. Por favor sigan viviendo su verdad y sepan que les mando mucho amor”, les dijo a sus seguidores.

Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness reveló que es no binario en una entrevista con Out: “Cuanto más grande soy, más sé que soy no binario, no soy conforme con el género. Algunos días me siento como un hombre, pero luego otros días me siento como una mujer. Realmente no creo que mi energías está por todas partes. Cualquier oportunidad que tenga para romper los estereotipos de lo binario, estoy dispuesto a ello, estoy aquí para ello”, dijo Van Ness

Lachlan Watson

Lachlan Watson es un actor estadounidense que hizo su debut en 2018 en la serie original de Netflix “Chilling Adventures of Sabrina”. Watson es uno de los actores no binarios más jóvenes de Hollywood. “Me identifico como no binario y pansexual, que son dos formas muy elegantes de decir que no me importa”, dijo Watson.

Asia Kate Dillon

Asia es una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión. Sus papeles más conocidos son Brandy Epps en “Orange Is the New Black” y Taylor Mason en “Billions”. Su papel en Billions es el primer personaje principal no binario en la televisión. Recibió una nominación a los Premios de la Crítica Televisiva

Sam Smith

Sam Smith es un cantautor inglés de 29 años de edad. Smith dijo recientemente a

The Sunday Times que se identifica más en medio del espectro de género. “No sé cuál sería el título, pero me siento tan mujer como hombre”, dijo. Él se reconoce oficialmente como no binario y continúa usando los pronombres él / ella.