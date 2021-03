Conoce al ingeniero latino que dejó su trabajo para dedicarse a OnlyFans y gana 5 veces más

En días recientes ha circulado la noticia de un joven latino que dejó su trabajo como ingeniero para dedicarse a OnlyFans y ahora gana 5 veces más.

Se trata de Diego Rivano, originario de Chile, que tiene 28 años y renunció a su trabajo en un banco para enfocarse en su perfil de OnlyFans, una plataforma en la que, a cambio de una suscripción monentaria, las personas pueden ver distintos contenidos, como fotos y videos en poca ropa o desnudos.

En redes sociales, al joven se le encuentra como Diego Alexander y en plataformas como Instagram, muestra sus rutinas de ejercicio, así como sus salidas en el día a día.

De acuerdo con Diego, inició su cuenta a finales del 2019, pues al trabajar en un banco, notó que había gente con un físico parecido al de él que ganaba mucho más dinero a través de OnlyFans.

Estudié ingeniería comercial por 5 años, que es una carrera similar a Business Administration en Estados Unidos. Después estuve un año estudiando inglés en Australia e hice un diplomado en Marketing en Chile. Trabajé durante 5 años en bancos, un banco estatal y uno privado. Después de hacer un análisis a mi vida y de varias cosas, de un tema como de introspección, dije prefiero hacer algo que me rente mucho más dinero, de lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo”, contó a La Noticia Diego Alexander.

Diego narra que, desde el 2013, aproximadamente, comenzó a manejar sus redes sociales y en plataformas como Instagram había conseguido más de 90 mil seguidores, por lo que, con una base sólida de seguidores, decidió abrir su OnlyFans.

Actualmente en esta plataforma que, en su mayoría tiene contenido para adultos, tiene alrededor de 1,300 suscriptores mensuales, mientras que en Instagram cuenta con más de 102 mil seguidores y en Twitter más de 13 mil seguidores.

Diego señala que el haber estudiado ingeniería comercial y marketing le han permitido entender OnlyFans como un negocio.

Finalmente es una empresa, tienes ciertos costos que cubrir y tienes que guardar dinero para cuando posiblemente te vaya mal porque, como todo negocio, hay momentos buenos y malos. Ahora te podría decir que estoy viviendo un pico del negocio”, señaló Diego.

Para Diego fue sorprendente que distintos medios comenzaran a hablar de su historia, sin embargo, él tiene una teoría de qué es lo que ocurrió:

Yo creo que lo que llamó la atención fue la historia detrás de mí. Había mucha gente que estaba en la industria de la pornografía antes, pero esta historia era del ingeniero que estudió la universidad, que tenía un posgrado y decidió salirse de su trabajo de oficina, típico de banco, y dedicarse a esto.

Sobre su contenido, Diego lo describre como lo que la gente podría encontrar en cualquier sitio pornográfico.

Plataformas como OnlyFans se han vuelto más y más populares, sin embargo, no todo es positivo en estos sitios, pues hay varios puntos que no son sencillos y de los cuales no siempre se habla.

Técnicamente cualquier persona puede abrir su cuenta de OnlyFans, pero la diferencia es si tienes posibilidades de tener éxito o no y ahí influye si uno está dispuesto a estar bajo esa exposición y también a recibir comentarios positivos, negativos. Tiene que ser gente que tenga algo que venda, desde el sentido sexual, para estar en la industria porno y que esté dispuesta a estar expuesta”, señaló.

Para Diego, ha sido fundamental el tener un buen manejo de sus redes sociales y contar con una buena base de seguidores, lo que le ha permitido ganar entre 5 y 6 veces más de lo que ganaba en su anterior trabajo.