Luz Noceda es una adolescente de 14 años que da vida al primer personaje bisexual en la serie televisiva de Disney: “Owl House”. Esta inclusión es una apuesta arriesgada de la empresa por ser un tema que tiene posturas encontradas, especialmente por ser una serie infantil.

La joven dominicana-estadounidense cuya voz la interpreta la actriz Sarah-Nicole Robles, es una aprendiz de bruja pese a su falta de habilidades mágicas. Por su parte, Amity Blight (vocalizada por Mae Whitman) es un personaje recurrente que entabla una amistad con Luz que se convierte en una atracción amorosa.

La serie animada debutó en las pantallas de Disney Channel en enero y regresó en julio tras un receso de varios meses.

La creadora de la serie, Dana Terrace, publicó este mes que es bisexual. Al mismo tiempo explicó su deseo de “escribir un personaje bi”, por lo que solicitó a Disney incluir “niños ‘queer’ en el elenco principal”.

Después de un tiempo de espera finalmente recibió la aprobación que le dio vida a la adolescente LGBTQ entre los personajes de “Owl House”.

Sin embargo, aun después de tener luz verde algunos líderes en Disney le informaron que no podía representar ninguna forma de “relación bi o gay” en el canal.

Su insistencia dio frutos, por lo que expresó con emoción el apoyo que le dio la casa y actual gerencia del canal.

En Twitter dejó clara su alegría y muestra de agradecimiento al expresar que “¡La representación es importante!”. Y como un mensaje adicional dijo “¡Luchen siempre por hacer lo que USTEDES quieren ver!”.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for "Perennial Ritual Offering Maiden". I'm so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020