¡Increíble! Conoce el caso de un hombre ruso que no envejece

¡La vida de adulto no es fácil! Problemas, cuentas por pagar, impuestos y muchas cosas más vienen con el simple hecho de ser mayor de edad. Crecer es complicado y muchos no quisieran.

¿Pero realmente el no envejecer nos evitaría muchos problemas? Quizá no, pero la única ventaja es que siempre nos veríamos jóvenes y nos ahorraría comprar tratamientos anti envejecimiento.

Hay algunas personas en este mundo que no necesitan gastar en productos para lucir siempre jóvenes, como Denís Vashurin, un hombre ruso de 32 años que no aparenta su edad y que tiene rostro de un chico de 12 años.

El caso de Vashurin tiene en shock a la comunidad médica, ya que asegura no ha cambiado casi nada en dos décadas y luce como si todavía viviera con sus padres.

Vashurin vive en una aldea de Primorie, trabaja en una empresa de electricidad y parece increíble cómo los años no pasan por su delgado cuerpo. Los médicos no tienen explicación alguna para su mal.

El hombre de 32 años aseguró que “algo extraño” ocurre con su cuerpo, ya que no crecía al mismo nivel que los otros chicos de su edad y siempre se mantuvo joven.+

Además, el ruso relata que ha sido detenido por la policía, debido a que no aparenta la edad que tiene en su licencia de conducir.

La historia de Vashurin se hizo viral en redes sociales, pero a pesar de aparentar ser más joven, los malestares de un hombre mayor de 30 años sí se reflejan.

“No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto no juzguen. Me cansa dar explicaciones a todos, todo el tiempo”, comentó en el video.