Cuando todo mundo pensaba que Christina Aguilera estaba perdida, la artista sale a relucir con una nueva tendencia de moda, la cual rompe con ciertos estereotipos de antes y luce un ‘outfit’ que dio de qué hablar en redes sociales.

Todos sabemos que en el mundo de la moda no hay nada escrito, no hay reglas que no puedan romperse, y la mejor prueba de esto es la reinvención y adaptación de looks que lucen completamente distintos los clásicos.

Conoce el ‘outfit’ de Christina Aguilera que rompe con los viejos estereotipos

Es por eso que Christina Aguilera decidió romper con lo establecido, ahora, se inclinó por llevar pants o joggers con tacones y complementarlo con prendas que nada tienen que ver con ropa deportiva.

Esta combinación no es nueva, sin embargo, hay diseñadores, modistas y artistas que se resisten a mantener esta tendencia y muchos lo utilizan como un mero ‘outfit’ informal.

Pero Christina Aguilera quiere romper con todo eso, mostrando prendas cómodas para estar en casa, para hacer home office y dándole un toque elegante.

No lucirás desaliñado con este nuevo ‘outfit’

Aunque creas que puedas lucir desaliñado, esto no sucederá, ya que si bien algunas de las prendas fueron hechas para utilizarse en el ejercicio, puedes lucir increíble con un par de tacones.

Por estas razones, Christina Aguilera decidió publicar en redes sociales una fotografía con un look monocromático en tonalidades grises, que se componía de unjogger holgado en la parte inferior, y un body ceñido al cuerpo en la parte superior.

La publicación ya tiene unos 300 mil likes en 24 horas y causó sensación no sólo por su atuendo, sino también por la impecable trenza que resalta en su cabellera.

Con esta foto, Christina Aguilera quiere demostrar que hay la oportunidad de jugar con las combinaciones y que no hay nada establecido.

¿Ustedes utilizarían un ‘outfit’ con pants y tacones?