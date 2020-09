Conoce el programa que lanzó al estrellato a las Kardashians

El programa de entretenimiento “Keeping Up With the Kardashians” que se transmitió por más de 14 años a través de E! llegó a su fin.

Así lo anunció Kim Kardashian West a través de su cuenta de Twitter.

Thank you for 20 seasons worth of fam ❤️ #KUWTK https://t.co/yCPpOXmNtl — Kardashians on E! (@KUWTK) September 8, 2020

Sin embargo, el programa fue lo que sacó del anonimato a la familia hasta convertirlas en estrellas globales, a pesar de los escándalos.

En el programa, no tan solo participaban Kim Kardashian, sino todos los integrantes de su familia: desde primos hasta tíos y hermanos.

La teleserie era producida por Bunim-Murray Productions junto a Ryan Seacrest Productions con el objetivo de documentar el día a día de Kim, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

La primera temporada del programa se lanzó en 2007, específicamente el 14 de octubre de ese año.

Kim Kardashian de inmediato se posicionó como uno de los rostros de la excéntrica familia al haber sido visto en el pasado de manera efímera en el círculo de amistades de la socialité millonaria Paris Hilton.

La despedida de las Kardashians

“Con un gran peso en el corazón, hemos tomado la difícil decisión de decirle adiós a continuar con Keeping Up With Kardashians”, escribió a través de su cuenta oficial.

La última temporada del programa se transmitirá a principios del 2021.

La empresaria agradeció a las personas y a las marcas que apostaron al programa. Igual mencionó lo agradecida que se encontraba con los que durante 14 años vieron temporada tras temporada.

“Este programa nos hizo lo que somos, por lo que siempre le tendremos una gran deuda a todos los que jugaron un rol para darle forma no tan solo a nuestra carrera, sino a nuestras vidas”, dijo.

Luego de tuitear la noticia su hermana, Khloe, sostuvo sus palabras al escribir que sus emociones estaban a flor de piel.