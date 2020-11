El próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para recibir el gobierno que dejará Donald Trump en enero, lo que trae de nueva cuenta un gobierno demócrata a la Casa Blanca.

Gracias al triunfo de Joe Biden, diversos YouTubers y creadores de contenido hicieron piezas únicas, que vale la pena ver por su ingenio.

Conoce el video de Joe Biden ‘interpretando’ una canción de Metallica

Uno de ellos es Lars von Retriever, quien cuenta con 150 mil suscriptores fieles, gracias a la calidad de montajes y contenido que sube a la red social. Algunos de sus trabajos, se muestran en redes por las personalidades a quienes se refiere.

En este curioso video, Joe Biden aparece cantando “King Nothing”, gracias a pedazos de diversos discursos pasados y el resultado es realmente asombroso, pareciera que el mandatario está entonando la canción.

El video cuenta con 83 mil views hasta el momento, a pesar que han criticado el contenido, YouTube lo mantiene en la red debido a que es un contenido ingenioso y propio, además de divertido.

Utilizó cientos de montajes para crear el video

Resulta complicado ver a un presidente cantar heavy metal, más, si se trata de la nación más poderosa del mundo y con una canción de Metallica.

Cabe señalar que Lars utilizó montajes en video de contenido de las última campaña presidencial de Joe, una tarea que luce complicada y que le llevó varias decenas de horas para calificar el material y empatar los discursos con la canción.

También Donald Trump tiene su propia versión de Megadeth

No sólo Joe Biden tiene su video metalero, también Donald Trump aparece en una versión de Lars cantando “Symphony of Destruction” de Megadeth y también hay otra de “Ace Of Spades” de Motorhead.

Sin más qué decir, aquí también les dejamos estos ingeniosos videos hechos para Donald Trump y donde entona estos himnos: