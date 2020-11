Conoce la casa que renta Airbnb inspirada en Toy Story

¡No lo nieguen, muchos crecieron viendo Toy Story! Así es, el mundo de Andy, Buzz Lightyear, Woody y demás personajes animados que hicieron historia en el mundo Pixar, los cuales nos ofrecieron innumerables horas de entretenimiento.

Además, con la llegada de Disney+, millones de usuarios repasaron toda la serie de filmes que ha lanzado la compañía y hasta repitieron la dosis cada que se sentaban en su sillón.

Si eres muy fan de toda la saga de Toy Story te tenemos una gran noticia, ya que podrás vivir toda una experiencia con tus amigos, ya que Airbnb ofrece la “TOY STORY EXPERIENCE”, una casa ambientada con todo lo relacionado al filme.

La casa la puedes ver en el perfil de Airbnb Benjamín, un anfitrión con 4.75 estrellas y ofrece una casa tematizada de Toy Story, ideal para ocho huéspedes.

Hay tres habitaciones y ocho camas, así que podrás recrear tus aventuras de Toy Story en un espacio amplio y con todas las amenidades que quieras llevar al lado de tus amigos.

Una de las habitaciones está ambientada en el Salvaje Oeste, la cual es claramente de Woody o también puedes alojarte en la habitación de Andy, donde tiene todos sus juguetes y ahí es donde comienza la aventura.

A Toy Story themed Airbnb in Texas – the ideal post-lockdown trip for those who want to go to infinity and beyond!#Disney #Immsersive #Experiential pic.twitter.com/AGZmU86gDB

— S K E T C H • E V E N T S (@SketchEvents) November 11, 2020