Conoce la nueva colección Vans AVE Pro, diseñada por Beatrice Domond 

Para los amantes del skate, el calzado AVE Pro se ha convertido en un referente para practicar este deporte, el cual requiere una suela firme, un diseño duradero y sobre todo comodidad, lo cual es posible gracias a la tecnología que imprime Vans en cada modelo.

Es por esto que Vans siempre está en contacto con sus estrellas del mundo del skate, y ahora lanzó una colaboración con la estelar Beatrice Domond, quien plasmó su estilo en la silueta de alto rendimiento y es un modelo exclusivo de la marca.

Recordemos que Beatrice es una estrella del Skate, una chica patinadora que creció en un pequeño pueblo de Florida y perfeccionó sus habilidades viendo cintas VHS de los 90.

Así es, Beatriz ahora es una gran influencia en el skateboarding, combinada con su estilo único y ha recibido elogios tanto de la comunidad del skate como de la moda.

Para esta colaboración con Vans, Beatrice muestra un estilo único, es decir, una nueva visión del AVE Pro el cual tiene su toque característico.

El diseño del AVE Pro es obra del atleta de Vans y leyenda del skate Anthony Van Engelen, tiene todo lo que requiere un patinador profesional y son extremadamente cómodos.

Entre sus características se incluyen la tecnología DURACAP y Rapidweld sin costura para preservar la durabilidad, LuxLiner para un ajuste óptimo y la construcción UltimateWaffle para un control superior de la tabla.

Beatrice incorporó su estilo favorito a través de un estampado floral en la plantilla y un diseño de cachemira adornado en los cuartos del calzado, inspirado en su juego de ropa de cama favorito de la infancia.

Su firma dibujada a mano se ve a través de la suela translúcida, y al igual que Beatrice, el color marshmallow y jade los hacen únicos. Beatrice Domond aprecia los clásicos, ya sea en el skateboarding, la moda o la literatura, lo que la hace perfecta para Vans.

Bea on the lookout, @VansSkate's Beatrice Domond gives us her rendition of the AVE Pro, and it's out now. Visit https://t.co/VDvrqIhrOX for details and to find a skate shop near you! pic.twitter.com/Fiy1lBh8wb

— Vans (@VANS_66) January 11, 2021