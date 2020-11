Una vez más Instagram hará cambios en su interfaz, si bien la última actualización no fue bien recibida por todos los fans de la App, algunos de ellos elevaron su funcionalidad e hicieron el entorno más amigable.

Hace un mes aproximadamente, Instagram abrió una versión Beta para algunos usuarios, donde realizó pruebas y las implementó en una versión final para toda la plataforma.

La nueva interfaz tiene como finalidad darle mayor protagonismo a Reels y a la Tienda, por lo que Instagram busca que sus usuarios estén más emparentados con las marcas y las búsquedas sean más afines a los gustos de los consumidores.

Quizá no notes estos cambios a simple vista, pero estos se irán implementando poco a poco. Uno de ellos es el botón central con el que hasta ahora podía subir un nuevo post ahora ha sido sustituido por el de Reels.

Así que lo destacado en este botón serán los videos, contenido al que se le quiere dar más peso para desbancar poco a poco a Tik Tok del gusto de los usuarios y se queden más tiempo en Instagram.

Reels es la competencia de TikTok, y el cual Facebook impulsó con mayor frecuencia para desbancar a esta App del gusto de los jóvenes.

Si tu preocupación se centra en cómo vas a subir tus fotos y videos a Instagram, te decimos que ahora la app colocó el botón con un signo de “+”, así que desde ahí podrás subir tu contenido desde ahí.

En el espacio donde está el signo de “+”, también encontrarás la pestaña de Messenger para chatear con otros usuarios.

“No tomamos estos cambios a la ligera: no hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram de una manera grande durante bastante tiempo. Pero cómo la gente crea y disfruta de la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y nos volvamos irrelevantes”, dijo Instagram en un comunicado.

“Estamos entusiasmados con el nuevo diseño y creemos que le da a la aplicación una actualización muy necesaria, mientras se mantiene fiel a nuestro valor central de simplicidad”, agregó.