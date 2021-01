Conoce Lake Lure, uno de los sitios más bellos y románticos en Carolina del Norte

Si quieres hacer planes para salir con tu familia, tu pareja o por tu cuenta, debes conocer Lake Lure, uno de los sitios más románticos en Carolina del Norte.

Lake Lure es uno de los sitios más bellos de Carolina del Norte y, en sitios como Trip Advisor, este año, cuenta con una calificación de 4.5 estrellas de 5.

Esta localidad se encuentra ubicada en el condado de Rutherford, en la zona de montañass de Blue Ridge, a 27 millas de Asheville y un dato curioso es que este es un lago artifical, pero ello no le quita su belleza.

¿Qué visitar en Lake Lure, en Carolina del Norte?

Acude a Chimney Rock, uno de sus sitios más emblemáticos que ofrece vistas espectaculares del lago y donde se han filmado películas como Thunder Road, Dirty Dancing, A Breed Apart, The Last of the Mohicans y Firestarter.

También podrás disfrutar del malecón y cruzar el puente floreciente e incluso hacer un picnic al lado del lago.

Si te gustan los deportes, puedes acudir al Rumbling Bald Trail, que es parte del parque estatal Chimney Rock, popular para practicar escalada, búlder y senderismo. Tendrás a tu disposición un circuito de 1.5 millas con vista a los acantilados.

Si te gusta la playa, esta es otra opción y se encuentra a lo largo de la autopista US 64 / 74A. Además de la arena y el agua, también puedes divertirte en un parque acuático con toboganes que es perfecto para aliviar el calor durante el verano,

Visita Morse Park & Greenway: ofrece espectaculares vistas de Hickory Nut Gorge y, además de caminar, puedes hacer un picnic en este parque comunitario de 23 acres.

Acude a la marina, aquí podrás contratar un recorrido guiado en barco o alquilar alguno para relajarte en uno de los botes turísticos.

Puedes solicitar más información de todas estas actividades y de cómo operan durante la pandemia en el Centro de visitantes del condado de Rutherford o dando clic aquí.