Desde fotos familiares con Big Foot hasta árboles de Navidad para elegir y cortar, hay una gran cantidad de actividades divertidas para las fiestas que esperan a los visitantes en las granjas del área esta temporada.

No hay mayor alegría que pasar tiempo con sus seres queridos durante las vacaciones , dijo el comisionado de Agricultura Steve Troxler. Las granjas que ofrecen actividades de agroturismo permiten que las familias se reúnan con mucho espacio para el distanciamiento social en un entorno al aire libre. Este año, verá medidas adicionales en respuesta a COVID-19 para garantizar que todos tengan una experiencia segura en la granja .

A continuación se muestra una lista de eventos y atracciones planeados para esta temporada de fiestas en granjas locales que dan la bienvenida a los visitantes:

Región occidental

Granja Bear Valley en Glenville

Esta granja frece una gran selección de árboles de Navidad, regalos navideños y prendas de vestir hasta el 24 de diciembre. La granja ofrece servicio de recogida en la acera.

Granja Cherry Mountain en Rutherfordton

Esta granja está abierto de miércoles a sábado de 10:00 am a 5:00 pm con horas extra la semana antes de Navidad. La granja ofrece recorridos con cita previa, opera una tienda general y está llena de oportunidades para tomar fotografías que incluyen selfies de caballos y retratos familiares con una estatua de Big Foot de 14 pies.

Granja Mount Gilead en Leicester

Esta granja tiene una tienda agrícola que está abierta todos los días y ofrece recorridos con cita previa.

Vivero de hierbas de hongos arenosos en Leicester

Esta granja está abierto de jueves a sábado de 10:00 am a 4:00 pm, si el clima lo permite. El vivero es ideal para paseos por paisajes invernales e invernaderos.

Región de Piamonte

Granja del molino de Brookhaven en Greensboro

Esta granja ofrecerá retratos de mascotas con Santa el 12 de diciembre de 3:00 a 5:00 pm La granja también tiene una tienda, una choza de bocadillos, un zoológico de mascotas, alojamiento y desayuno y recorridos educativos.

Granjas Catawba en Newton

Esta granja dará a conocer su nueva pista de patinaje sobre hielo el 19 de diciembre. La granja también alberga una fábrica de cerveza, una bodega, un viñedo, una posada histórica y animales de granja.

Granjas CATHIS en Lillington

Esta granja tendrá una exhibición de luces navideñas los viernes y sábados hasta el 19 de diciembre con horas adicionales el 23, 24 y 26 de diciembre. Las noches también incluyen películas navideñas, hogueras, lanzamiento de hachas y actividades navideñas.

Viñedos de Dover en Concord

Esta granja abrirá para música en vivo y servicio al aire libre los viernes y sábados de 6:00 a 9:00 pm, y los domingos de 5:00 a 8:00 pm en diciembre.

Mercado de agricultores de Foothills en Shelby

Esta granja está abierto durante la temporada de invierno. Un mercado de agricultores especial para las fiestas se llevará a cabo el 12 de diciembre de 8 am al mediodía. Se planean otros días de mercado para el 9 de enero, 13 de febrero y 13 de marzo.

Buen rancho karma en Iron Station

Esta granja organiza visitas a granjas privadas con cita previa. Los visitantes tendrán la oportunidad de interactuar con la manada de alpacas del rancho y aprender más sobre cómo se crían.

Granja Hickory Creek en Greensboro

Esta granja ofrece árboles de Navidad para elegir y cortar hasta agotar existencias.

Árboles de Navidad del lago Jordan en Apex

Esta granja ofrece árboles para elegir y cortar, abetos de Fraser, coronas de flores, una tienda de Navidad y más.

Huerto de Millstone Creek en Ramseur

Esta granja tiene una línea completa de actividades navideñas al aire libre que incluyen Navidad con los Kringles, películas navideñas al aire libre, Apple Barn Mobile Market y Christmas Tree Village. Se requiere preinscripción para la mayoría de los eventos.

Vivero e invernadero de Mitchell en King

Esta granja está dando un nuevo giro a su Poinsettia Open House anual. Hasta el 10 de diciembre, los visitantes tendrán la oportunidad de visitar el vivero y votar sobre su flor de pascua favorita entre 103 variedades. Los votos ayudarán a los criadores a determinar qué variedades permanecerán durante la próxima temporada de poinsettia.

Granja de árboles de Navidad de Spillman en Sophia

Esta granja está abierto hasta el 22 de diciembre con árboles de Navidad para elegir y cortar, abetos Fraser, paseos en carruajes, coronas y más.

Wyolina Farms en Harrisburg

Esta granja ofrece pequeños recorridos privados de su antigua granja lechera convertida en rancho de alpacas. Llame al 704-455-7063 para hacer una reserva.

Región del este

Granjas de Humphrey en Burgaw

Esta granja está abierto hasta el 23 de diciembre con árboles de Navidad recién cortados de agricultores de Carolina del Norte y la oportunidad de visitar a Santa.

Granja familiar Stokes en Greenville

Esta granja albergará actividades navideñas del 13 al 20 de diciembre, que incluyen una natividad viva, visitas a Santa, un zoológico de mascotas y vendedores locales que ofrecen artículos hechos a mano.

Granja Twiddle Dee en Clinton

Esta granja ofrece una experiencia única solo para adultos. Durante la temporada navideña, la granja se convierte en un paraíso invernal con música, luces, postres deliciosos y más. Se requiere ser miembro de la granja.

Recuerde usar mascarilla

El departamento alienta a quienes deseen visitar las granjas locales a continuar practicando las recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Use una mascarilla de tela sobre su nariz y boca. Espere a una distancia de seis pies y evite el contacto cercano. Lávese las manos o use un desinfectante para manos. Se anima a los visitantes a ponerse en contacto directamente con las granjas para conocer los requisitos o restricciones específicos de cada granja.

Las familias pueden planificar su próxima aventura de agroturismo a través del sitio web de Got To Be NC o la aplicación gratuita Visit NC Farms, disponible para dispositivos Apple y Android. Los usuarios pueden buscar por actividad o ubicación. Más información está disponible en Visit NC Farms Today.