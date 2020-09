Conoce los días que puedes ir al museo gratis en Charlotte

Varios museos del área de Charlotte tienen días libres. Algunos de los días gratuitos son para todos, algunos son para niños y algunos son para clientes de un determinado banco.

Ambas ubicaciones del Mint Museum of Art son gratuitas los miércoles a partir de las 5 p.m. a las 9 p.m. Además, en ocasiones durante el evento, habrá música, baile, poesía, comida u otras actividades. 2370 Randolph Road. 500 South Tryon Street.

Los adolescentes pueden visitar Mint Museum gratis cualquier día y también participar en eventos gratuitos solo para ellos, una vez que se inscriban en NexGen Mint, que es gratis. Su estacionamiento en Mint Museum Uptown incluso se reembolsa.

Ubicación: 2370 Randolph Road y 500 South Tryon Street

Centro Harvey B. Gantt para las artes y la cultura afroamericanas

El Gantt Center ocasionalmente presenta Gantt After Dark o Art after Dark. Se puede disfrutar explorando las galerías de forma gratuita, así como otros entretenimientos, que generalmente incluyen música en vivo, baile, películas, bocadillos ligeros y actividades artísticas prácticas.

Además, el Gantt Center ofrece entrada gratuita los miércoles por la noche. Combine una visita al Gantt Center con una visita al Mint Museum Uptown, que también es gratis los miércoles por la noche.

Ubicación: 551 South Tryon Street

El Museo de Schiele es un museo de historia natural en Gastonia. Es gratis el segundo martes del mes a partir de las 4 p.m. a las 8 p.m. y el cuarto viernes de mes a partir de las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Ubicación: 1500 East Garrison Boulevard, Gastonia

Este museo, que se centra en la minería de oro en Carolina del Norte y el comienzo del Wachovia Bank, siempre es gratuito. Las exhibiciones incluyen una diligencia a la que puede subir, un telégrafo interactivo, un túnel de mina subterráneo recreado y pepitas de oro y monedas raras.

Está abierto de martes a sábado de 9:00 a.m. A 5:00 p.m. (excepto los días festivos).

Ubicación: 401 South Tryon Street.

El primer fin de semana de cada mes, los clientes de Bank of America y Merrill Lynch pueden disfrutar de entrada gratuita a muchos museos de todo el país. Solo necesita traer su tarjeta de crédito o débito para ingresar gratis. La entrada no incluye la entrada a eventos especiales o exhibiciones especiales. En este momento, los museos participantes son Mint Museums, Bechtler Museum, Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture y Levine Museum of the New South, pero eso puede cambiar.

La visita siempre es gratuita. Su horario es de martes a viernes, de 10 a.m. a 6 p.m .; Sábado, 11 a.m. a 5 p.m.; y, con cita previa los lunes.

Ubicación: 435 South Tryon Street

El tercer jueves de cada mes, Mint Museum Uptown, Bechtler Museum y el Gantt Center for African-American Art + Culture ofrecen recorridos gratuitos de 30 minutos a la hora del almuerzo de 12 p.m. A 12:30 p.m.

Este es un programa que brinda entrada gratuita a más de 2,000 museos en todo el país para el personal militar en servicio activo y sus familias. Va desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. El titular de la identificación militar puede traer a cinco miembros de la familia con él o ella, y esos miembros de la familia pueden incluir hijos, un cónyuge, tías, abuelos, etc. Si el miembro militar está desplegado, el cónyuge aún puede participar en el programa.

En Charlotte, los museos participantes son Bechtler Museum of Modern Art, Levine Museum of the New South, Matthews Heritage Museum y Mint Museums.

El tercer viernes de cada mes, Bechtler by Night ofrece entrada gratuita a partir de las 5 p.m. hasta las 9 p.m., junto con recorridos especiales por galerías, actividades de creación de arte y búsquedas del tesoro. Además, varios sábados durante todo el año, cada dos meses, el Museo Bechtler celebra el Día de la Familia. Los niños son admitidos gratis y los adultos acompañantes son admitidos por solo $4.

Siempre hay actividades artísticas prácticas especiales en estos días.

Ubicación: 420 South Tryon Street.

El sitio para la vivienda de James Polk en Pineville es de visita gratuita. Aprenda sobre nuestro undécimo presidente y la vida en el siglo XIX. También hay eventos especiales de historia viva programados regularmente.

Ubicación: 12031 Carretera de Lancaster, Pineville.

El McColl Center alberga estudios de artistas y más de 5,000 pies cuadrados de espacio de galería. Siempre es gratis visitar. Asegúrese de consultar su sitio web durante horas, porque no está abierto todos los días. También organiza eventos especiales y “Open Studio Saturday” una vez al mes, cuando las visitas pueden explorar los estudios y ver a los artistas trabajar.

Ubicación: 721 North Tryon Street.

El museo se esfuerza normalmente abre los jueves, viernes y sábados de 10:00 a.m. a 4:30 p.m., aunque debe verificar si hay cierres por días festivos. Es gratis el primer sábado del mes. Siempre es gratis para menores de 10 años.

Ubicación: 232 North Trade Street, Matthews.

Este museo en Dallas, Carolina del Norte, siempre es gratuito. Incluye dos pisos de exhibiciones cambiantes, sobre historia y/o arte, la casa de carruajes de Daniel Stowe, que presenta la colección más grande del estado de vehículos tirados por caballos, y la exhibición permanente de textiles de Carolinas, que muestra el producto principal de la zona desde finales del siglo XIX hasta mediados-1900’s –- fábricas de algodón y las vidas que giraban en torno a ellas.

Este no es para todos y no es del todo gratuito, pero es importante mencionarlo. Todos los museos de Discovery Place (Discovery Place Science, Discovery Place Kids Huntersville, Discovery Place Kids Rockingham y Discovery Place Nature) ofrecen entrada de $1 por persona a familias que muestren una tarjeta EBT o WIC, hasta seis personas en una familia.

Este programa, que comenzó en 2014, hace que las oportunidades de Discovery Place estén disponibles para familias de bajos ingresos.

Este museo en Waxhaw es siempre gratuito. Se centra en dónde comenzó la escritura y cómo llegó a ser lo que es hoy.

Rastree la historia de los sistemas de escritura, desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Vea mapas, pinturas y esculturas. Realice pruebas. Examine una copia de la Piedra de Rosetta, un rollo de la Torá de 150 años y una lira hecha a mano.

También puede escribir su nombre en árabe, asirio, hebreo y punjabi. De lunes a sábado, de 9 a.m. hasta mediodía, de 1 a 4 p.m.

Ubicación: 6409 Davis Road, Waxhaw.