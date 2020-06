Los cines en todo Estados Unidos están preparando su reapertura luego de los tres meses de contingencia por la pandemia a causa del coronavirus. Se estima que la gente regresará a disfrutar de las películas de estreno a mediados de julio y solo se podrá utilizar un 25% de la capacidad de las salas.

Una gran noticia para los cinéfilos que, por la espera, se han mordido las uñas en lugar de unas buenas palomitas frente a la gran pantalla. Pero no es la única novedad, pues ya se han fijado las fechas de los estrenos que tuvieron que reprogramarse.

Si todo marcha conforme a lo planeado, la película que reanudará la actividad comercial del séptimo arte (en salas) el 17 de julio será la producida por Warner Bros., ‘Tenet’, del aclamado director británico, Christopher Nolan.

From Director Christopher Nolan. #TENET, coming to theaters. Watch the new trailer now. pic.twitter.com/qKoPRyHcLE

— TENET (@TENETFilm) May 22, 2020