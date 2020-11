Conoce los taxis voladores que darán servicio en Corea del Sur

Cuando se anunciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los organizadores advertían que habría un auto volador en la inauguración y que probablemente encendería el pebetero Olímpico.

Esto parecía extraído de un cuento de ciencia ficción, una inauguración perfecta con fuegos artificiales, hologramas, embajadores como Gokú y Pikachú, además de autos voladores.

Toyota era la marca que trabajaba en este proyecto, pero como llegó la Pandemia del COVID-19, este tuvo que ser trabajado aparte y lograron sacar un novedoso auto volador.

No sabemos si en Corea del Sur tomaron el ejemplo de Toyota para trabajar en su propio modelo, pero en el país asiático está a nada de sorprender al mundo una vez y lanzará una línea de taxis voladores para dos personas.

Estos taxis son en realidad una especie de drones, capaces de transportar cargas o un par de personas a través del aire, lo cual ahorraría tiempo a los usuarios.

La presentación de estos dispositivos voladores tuvo lugar en Seúl, Corea, donde se planea que estos drones den servicio a partir del 2025.

La inversión sería de unos 70 millones de dólares y esto servirá para poner al país asiático en la punta de la tecnología en transporte.

El modelo de este novedoso auto volador se llama EH216, es de la firma china Ehang, tiene 16 hélices y pesa aproximadamente 350 kilogramos, es decir, mucho menos que un auto compacto.

Puede soportar en el aire hasta unos 220 kilos de peso, así que no se preocupen si no tienen su peso ideal, el aparato los podrá llevar a cualquier lugar que deseen.

Seoul City today demonstrated a 2-seater human-crewed drone taxi, the "first time" a drone taxi flies in the skies of S. Korea.

The EH216, developed by China's Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins. pic.twitter.com/CDMdWwcVDa

— Raphael Rashid (@koryodynasty) November 11, 2020