Amazon quiere revivir una de las sagas más exitosas de filmes de todos los tiempos, “El Señor de los Anillos” (The Lord Of The Rings) dejó millonarias ganancias con los tres filmes y Spin-Ups que lanzaron de las aventuras de Frodo y sus amigos.

Conoce la millonaria cifra que invertirá Amazon para la serie de ‘The Lord Of The Rings’

Es por esto que Amazon Studios, la división cinematográfica de Jeff Bezos invertirá 465 millones de dólares en la primera temporada de la serie de “El Señor de los Anillos” (“The Lord of the Rings“), producida por el español J.A. Bayona.

Según The Hollywood Reporter fue la que reportó el dinero invertido en la serie, la cual se rodará en Nueva Zelanda y revivirá distintos paisajes que han salido a lo largo de los tres filmes.

“Puedo decir que Amazon va a gastar 465 millones de dólares en una única temporada. Es fantástico, realmente lo es. Será la mayor serie de televisión jamás hecha”, afirmó el ministro de Turismo y Desarrollo Económico de Nueva Zelanda, Stuart Nash, durante una entrevista radiofónica.

Serán al menos cinco temporadas de ‘The Lord Of The Rings’

Un informe del Gobierno adelantó Amazon planea filmar cinco temporadas en el país e incluyen la posibilidad de sumar un Spin-Up si tiene éxito.

En comparación, otra de las series más costosas de la historia, “Game of Thrones”, invirtió unos 100 millones de dólares por temporada, así que no es nada comparado con el proyecto que tiene en mente Jeff Bezos.

Más de 1,200 actores participarán en la serie

La serie de “El Señor de los Anillos” ya está en fase de producción, empleando a más de mil 200 personas y con una devolución fiscal estimada en más de 100 millones de dólares.

La trama se situará miles de años antes de los eventos narrados en “The Hobbit” y en la historia de J.R.R.Tolkien, que se convirtió en una trilogía para el cine.