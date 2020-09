La oferta de teléfonos móviles sigue creciendo, hay de cualquier tipo, modelos flexibles, ultradelgados, con detalles conmemorativos, con seis cámaras, pero ninguno como el que pronto presentará Vivo.

Vivo es una empresa de tecnología que comenzó a fabricar gadgets novedosos, entre su oferta, ahora tiene un teléfono móvil que cambia de color con apretar un botón y que luce increíble desde la primera vista.

Este innovador diseño vendría a quitar el problema que tienen los usuarios al elegir su móvil, ya que el color es parte importante en la elección y Vivo tiene presente esta necesidad de los compradores.

El móvil es apenas un prototipo, a través de un video se muestra como es capaz de cambiar el color de su parte trasera con solo presionar un botón. Se observa que puede cambiar de violeta a tornasol en un instante, una función que no tiene ningún modelo en el mercado.

Según la empresa Vivo, el teléfono móvil es capaz de cambiar de color gracias a una tecnología introducida en un vidrio electrocrómico, capaz de cambiar el color con una señal eléctrica.

No hay una fecha determinada para el lanzamiento de este modelo, pero podría llegar en 2021 o antes, si los usuarios muestran una respuesta positiva ante el prototipo.

Tampoco dieron más detalles de cuántos colores podría tener cada modelo y si necesita cuidados especiales para mantener su funcionamiento.

Chequen aquí otro ángulo del nuevo e increíble prototipo de Vivo que cambia de color:

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

— Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020