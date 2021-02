Conor McGregor presume comer filete bañado en Oro en Dubai

El peleador Conor Mcgregor viene a la baja en su carrera como peleador de UFC, luego de la derrota ante Dustin Poirier, tendrá que estar al menos seis meses fuera de acción en los octágonos por las lesiones sufridas durante el combate.

Pero eso parece importarle poco a McGregor, ahora, se dedicará a recuperarse y vivir la buena vida que le dejarán sus millones de dólares ganados. Ahora, el irlandés está en uno de sus destinos favoritos, Dubai, donde comenzó a presumir la vida de lujos que tiene.

Salt Bae served up a golden steak for @TheNotoriousMMA 🧂🥩 (via @nusr_et) pic.twitter.com/PfioKdeCw6

— ESPN MMA (@espnmma) February 10, 2021