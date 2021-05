Conozca a los ganadores latinos de los premios Charlotte Ledger 40 Over 40

The Charlotte Ledger anunció los ganadores de este año de los premios The Charlotte Ledger 40 Over 40 Awards y hubo varios latinos que recibieron premios.

Los premios fueron revelados en una presentación en línea el lunes por la noche. Estos premios están destinados a celebrar a los héroes locales mayores de 40 años que están haciendo grandes cosas en la comunidad de Charlotte.

“Toda Charlotte debería estar impresionada con el trabajo estelar que está haciendo este grupo,” dijo Tony Mecia, editor ejecutivo de The Charlotte Ledger. “A través de un año difícil, son ejemplos brillantes de lo que está bien con Charlotte. La gente de nuestra generación no hace lo que hace debido a la atención pública. Pero aún debemos reconocer sus muchas y poderosas contribuciones para mejorar nuestra ciudad para todos los que viven aquí.”

Monica Del Cid

Monica Del Cid es una líder desde hace mucho tiempo en la comunidad guatemalteca de Charlotte. Durante la pandemia de COVID-19, comenzó a llevar donaciones de alimentos frescos de las despensas de alimentos locales a docenas de familias latinas locales. Estas familias no podían salir de sus hogares porque estaban enfermas de COVID-19.

Además de las entregas a domicilio, también se ofreció como voluntaria en los sitios de distribución de alimentos del vecindario. Hizo todo esto mientras tomaba clases para certificarse en la instrucción de la primera infancia para poder ayudar con la escasez de maestros bilingües en las guarderías y preescolares.

Gina Esquivel

Gina Esquivel ha dedicado su carrera a llevar la justicia social a las comunidades marginadas de Charlotte. Ha dirigido esfuerzos comunitarios en el campo de la vivienda, la prevención del VIH, la falta de vivienda, la violencia doméstica, la educación y la equidad e inclusión.

Gina fundó y dirige Civic Canvas, una firma de consultoría que apoya a organizaciones de impacto social que desarrollan su capacidad para construir una comunidad próspera y equitativa.

Grace Landin Nystrum

Grace Landin Nystrum es ejecutiva de marketing estratégico en Bank of America. Ella es responsable de realizar esfuerzos latinos a nivel local y empresarial que impulsen el crecimiento responsable para los clientes, los empleados y la comunidad.

Ella jugó un papel decisivo en la creación del Consejo de Liderazgo Comunitario Hispano-Latino como una forma de convocar a los líderes locales de la comunidad para impulsar el cambio.

Grace se desempeña en una serie de otros roles de liderazgo y tutoría y, de 2018 a 2019, se desempeñó como directora ejecutiva del Camino Community Center, como participante en el programa “Executive on Loan” del banco.

Rich Robles

Rich Robles es director senior de diversidad e inclusión en Novant Health. También es parte de un equipo que brinda liderazgo y orientación a los adultos jóvenes a través de UrbanPromise. Este es un lugar donde los estudiantes de secundaria que tienen recursos y apoyo limitados tienen la oportunidad de ser los primeros en sus familias en asistir a la universidad.

Rich, originario de Guatemala, ahora vive su sueño de facilitar el diálogo intencional para que todos podamos escuchar las historias de los demás.

Banu Valladares

Banu Valladares es la directora ejecutiva de Charlotte Bilingual Preschool, el único preescolar bilingüe con licencia de 5 estrellas de Carolina del Norte.

En este rol y como miembro del Comité Ejecutivo de la Iniciativa de Aprendizaje Temprano del Condado de Mecklenburg, el Consejo Asesor de la Primera Infancia de Carolina del Norte y la Fundación de Educación Temprana de Carolina del Norte, Banu trabaja para empoderar a las familias y los niños y para generar equidad para la comunidad latina de Charlotte.

Carlos M. Zepeda

Carlos M. Zepeda es consultor de desarrollo empresarial de Prospera. Prospera es una organización sin fines de lucro de desarrollo económico especializada en brindar asistencia bilingüe a emprendedores latinos que intentan establecer o expandir sus negocios.

Carlos fue la primera persona en desempeñar este papel en Charlotte. Brinda consultoría empresarial bilingüe especializada, capacitación, acceso a capital y acceso a subvenciones a los empresarios y propietarios de negocios latinos de la región a medida que se vuelven económicamente independientes.

