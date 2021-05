Conozca los nuevos restaurantes que abrieron en Charlotte este mes

El buen tiempo es el momento perfecto para salir de casa y probar algunos de los nuevos restaurantes que abrieron en Charlotte durante el mes de abril. Aquí le ofrecemos algunos de los restaurantes:

Orto es un nuevo restaurante italiano localizado en el vecindario de NoDa. El restaurante specializa en ingredientes frescos y ofrece pastas, platos principales tradicionales del norte de Italia, pizzas, ensaladas y sándwiches hechos a mano. También hay un bar completo que ofrece un menú de cócteles, vinos y una selección de cervezas locales.

What the Fries al principio fue un camión de comida, pero ahora tiene su primera ubicación. Localizado cerca de Pineville, What the Fries specializa en diferentes platos principales con papas fritas. Los papas fritas tienen diferentes coberturas como langosta, queso, camarones, pollo y más.

Konnichiwa es un nuevo restaurante japonés localizado en el vecindario de Dilworth. Este restaurante especializa en diferentes platos de sushi, hibachi, sopas, y más. Además, hay una selección de vinos y cervezas.

D9 Brewing Uptown es una nueva cervecería localizada en el vecindario de Second Ward en el centro de Charlotte. La cervecería ofrece varias opciones de cervezas para probar. Además, D9 Brewing ofrece varios camiones de comida para acompañar las cervezas.

