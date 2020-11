Celebrar el Día de Acción de Gracias sin peligro durante una pandemia es posible. Expertos dicen que se pueden seguir recomendaciones para no cancelar la celebración tan importante para la salud.

A pesar de que muchos estadounidenses están renunciando a la tradición y buscando alternativas virtuales para llevar a cabo la celebración, no todo está perdido.

No hay necesidad de cancelar la celebración. Pasar tiempo con los seres queridos también es importante para la salud, dijo Lacy Fehrenbach, subsecretaria de salud del estado de Washington.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus consejos para la celebración. Destacaron que la crisis por el coronavirus se está agravando y que las pequeñas reuniones familiares “contribuyen de manera importante” a la transmisión. Los CDC dijeron que los adultos mayores y otras personas con alto riesgo de desarrollar un cuadro grave de COVID-19 deben evitar reuniones con personas que no vivan con ellos.

Canadá, donde el Día de Acción de Gracias se celebró el 12 de octubre, aumentó contagios vinculados a reuniones familiares.

En ese sentido, se sabe que COVID-19 se propaga con mayor facilidad cuando las personas colman recintos cerrados, así que Fehrenbach alienta nuevas tradiciones al aire libre, como hacer excursionismo como familia. El número de invitados al banquete debe ser reducido para que las personas puedan estar sentadas a 1,80 metros de distancia unas de otras durante la cena y sin mascarilla, agregó. Abran las ventanas para mantener la circulación de aire.

Entre más personas asistan a una reunión, aumenta la probabilidad de que alguien en la fiesta tenga coronavirus, afirmó Fehrenbach, “incluso alguna persona que conozcan y amen”.

Otros consejos para celebrar Acción de Gracias en la misma mesa

Algunas familias están optando por repartir comida a los miembros de las familias separadas y comer a la misma hora en sus casas. La reunión se completaría en una llamada telefónica grupal.

Lindsey Leninger, quien encabeza a Nerdy Girls, un grupo de investigadoras que colaboran en un sitio web llamado Dear Pandemic, sugieren que el 13 de noviembre se empiece una cuarentena. Una estricta cuarentena implicaría no ir a comprar alimentos, no trabajar fuera de casa y no asistir presencialmente a la escuela durante 14 días.

Otra idea es hacerse una prueba diagnóstica lo más cerca al Día de Acción de Gracias, dejando un margen suficiente para tener el resultado a tiempo.

De estas sugerencias lo mejor sería someterse a una cuarentena durante dos semanas, el tiempo que podrían tardar los síntomas en manifestarse.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.