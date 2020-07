Los desinfectantes para manos a base de alcohol son uno de los principales productos para prevenir la propagación del COVID-19. Sin embargo, éstos son medicamentos que ameritan un uso seguro en todo momento.

Las recomendaciones desde el inicio de la pandemia enfatizan en la necesidad de lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. De esa forma se evita la propagación del virus causante del coronavirus. No obstante, a falta de agua y jabón los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propone algunos consejos para entender el uso seguro de los desinfectantes para manos.

Garantizar la efectividad

Un efectivo desinfectante para manos debe tener al menos 60 de alcohol. Los que no cumplan con ese requisito no funcionan para la propagación del COVID-19. En este mismo apartado se recomienda no usar toallitas para las manos, ya que su función es limpiar superficies.

Usar correctamente

Cuando se aplique el desinfectante debe frotarse completamente en las manos, incluyendo entre los dedos y el dorso de las manos. Asimismo, se tiene que dejar secar en las manos con el aire o la fricción. Por último, no es conveniente aplicarlo sobre las manos visiblemente sucias o grasientas; en ese caso lávese las manos con agua y jabón en lugar de usar un desinfectante.

Evitar intoxicaciones

Los desinfectantes son de libre venta, pero no dejan de ser medicamentos. Como tal, pueden ocasionar intoxicación si se ingieren. Para mayor seguridad deben mantenerse alejados del contacto de niños y mascotas. En niños menores de 7 años es importante mantener vigilancia respecto al uso de estos productos.

Conocer los riesgos de preparar desinfectantes en casa

La escasez de desinfectantes ha dado pie a que muchas personas intenten prepararlos en casa. Esto no es recomendable, en primer lugar porque no son eficaces; pero más importante es el riesgo de quemaduras accidentales por uso de productos caseros. Use siempre productos aprobados.

Guardar de forma segura.

Los desinfectantes con alcohol son inflamables. En ese caso no deben exponerse a altas temperaturas, específicamente por encima de los 105° F.

Evitar el uso de desinfectantes con metanol

Los productos desinfectantes de manos que contienen metanol (alcohol de madera), no están aprobados. El metanol no es un ingrediente activo aceptable para los productos desinfectantes de manos y puede ser tóxico.

Reportar efectos adversos

Las reacciones graves desfavorables deben reportarse al médico o a través del Programa de Seguridad y Eventos Adversos MedWatch de la FDA:

Complete y envíe el reporte en línea

Descargue el formulario o llame al 1-800-332-1088 para solicitar un formulario de reporte. Devuélvalo lleno a la dirección que se encuentra en el formulario o por fax al 1-800-FDA-0178.